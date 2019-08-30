Жителям Москвы и Петербурга пообещали «комфортную» погоду на начало сентября

Начало сентября в Москве и Петербурге обещает быть очень комфортным. Об этом во время пресс-конференции в столице в пятницу, 30 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Санкт-Петербурге в утренние часы температура будет достигать около 15 градусов, днем — около 23-25 градусов. В Москве утром тепло, 15-17 градусов, дневные температуры — около 24-25 градусов. Ну совершенно комфортная погода», — рассказал Вильфанд.

При этом согласно информации, размещенной на сайте Гидрометцентра, в целом среднюю месячную температуру в европейской части России можно считать на один-два градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков на большей части территорий также предполагается около нормы.

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