Поклонники семьи Аллы Пугачевой очарованы новым снимком пятилетней Лизы Галкиной, пишет Teleprogramma.pro.
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На фото, опубликованной на фанатской странице наследницы Примадонны, дочь позирует в кокетливой позе в рубашке в клетку и джинсах. Подписчики пришли в восторг:
«
«Маленькое солнышко, храни тебя Боженька 💖💐🌹», - пожелал другой.
«Ну до чего кокетливая ,хорошенькая Лизонька», - отметил третий.
Были и те, кому Лиза показалась неестественной:
«Напряженна... и совсем не детская поза... перестарались».
Instagram @elizaveta_galkinaa
Ранее 5-tv.ru рассказывал о прическе, которую дочь Пугачевой и Галкина сделала звездной маме.