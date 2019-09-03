Поклонники семьи Аллы Пугачевой очарованы новым снимком пятилетней Лизы Галкиной, пишет Teleprogramma.pro.

Волочкова ворвалась на урок дочери в платье с глубоким декольте

На фото, опубликованной на фанатской странице наследницы Примадонны, дочь позирует в кокетливой позе в рубашке в клетку и джинсах. Подписчики пришли в восторг:

« Кроха с таким глубоким, осмысленным взглядом, счастья тебе, ребенок...пусть твой Ангел Хранител всегда будет рядом» , - написал один из них в комментариях.

«Маленькое солнышко, храни тебя Боженька 💖💐🌹», - пожелал другой.

«Ну до чего кокетливая ,хорошенькая Лизонька», - отметил третий.

Были и те, кому Лиза показалась неестественной:

«Напряженна... и совсем не детская поза... перестарались».

Instagram @elizaveta_galkinaa

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прическе, которую дочь Пугачевой и Галкина сделала звездной маме.