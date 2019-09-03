Болельщик из Екатеринбурга продал любимую коллекцию для спасения матери

Болельщик из Екатеринбурга Павел Пивоваров решил продать самое дорогое — коллекцию спортивных трофеев — чтобы собрать деньги на лечение матери.

Это был жест отчаяния: юноша не надеялся выручить много. Он выставил на аукцион несколько маек с автографами прославленных игроков — комплект футболок любимых игроков «Урала». На майках звезд российской премьер-лиги — Погребняка, Ильина и Бикфалви — автографы сразу всех футболистов команды. И то, что произошло дальше, можно назвать только чудом.

Узнав о несчастье, свои раритеты решили продать и другие болельщики — в пользу семьи, попавшей в беду.

О спортивной взаимовыручке — репортаж Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в семье актрисы Яны Гладких. Еще в утробе матери ее малышу поставили страшный диагноз — порок сердца.