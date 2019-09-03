  1. Пятый канал
  4. Болельщик из Екатеринбурга продал любимую коллекцию для спасения матери

Болельщик из Екатеринбурга продал любимую коллекцию для спасения матери

, 2:23 Эфирная новость 37

На жест отчаяния юноши откликнулись и другие болельщики.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

Болельщик из Екатеринбурга Павел Пивоваров решил продать самое дорогое — коллекцию спортивных трофеев — чтобы собрать деньги на лечение матери.

Это был жест отчаяния: юноша не надеялся выручить много. Он выставил на аукцион несколько маек с автографами прославленных игроков — комплект футболок любимых игроков «Урала». На майках звезд российской премьер-лиги — Погребняка, Ильина и Бикфалви — автографы сразу всех футболистов команды. И то, что произошло дальше, можно назвать только чудом.

Узнав о несчастье, свои раритеты решили продать и другие болельщики — в пользу семьи, попавшей в беду.

О спортивной взаимовыручке — репортаж Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в семье актрисы Яны Гладких. Еще в утробе матери ее малышу поставили страшный диагноз — порок сердца. 

Читайте также

+17° Днём +17°
Ночью +12°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

3:31
День Фаддея Проповедника: что нужно делать 3 сентября
3:15
«Буду внимательно следить»: Путин планирует еще раз приехать с проверкой в Тулун
2:58
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!
2:42
Ростовчанин помог уроженке Белоруссии воссоединиться с семьей спустя 20 лет
2:23
Болельщик из Екатеринбурга продал любимую коллекцию для спасения матери
1:56
«Детка в клетке» — Лиза Галкина в кокетливой позе привела в восторг поклонников

Сейчас читают

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после секса в столичном отеле
«Весь день рыдаю»: Бывший муж Алены Кравец запретил ей видеться с дочерью
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги