На Пятом канале акция «День добрых дел» для сестер Каримовых

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Обычное падение старшей сестры неожиданно изменило жизнь всей семьи.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Две сестры и одна болезнь на двоих. Мечты о беззаботном детстве у Алины и Юли из республики Башкортостан оборвала редкая патология головы. Кости черепа растут неправильно. Каждый день на счету.

Врачи фиксируют необратимые изменения. И если не провести срочную операцию, девочки навсегда могут остаться инвалидами - лишиться слуха и зрения. Чтобы этого не произошло - нужна наша с вами помощь.

Алина и Юля, несмотря на разницу в возрасте, лучшие подружки. Играют в «дочки-матери», где старшая сестра, конечно же, в роли мамы, вместе рисуют, изучают животных. Вместе играют и на детской площадке.

Обычное падение старшей сестры неожиданно изменило жизнь всей семьи. Четырехлетняя Алина бегала по детской площадке, споткнулась и сломала плечо.  Врачи сделали несколько снимков и обнаружили более серьезную проблему.

«Нейрохирург открыл рентген головы и сказал: "Травмы у вас нет, но у вас есть порок развития черепа". Отправил нас на КТ», – рассказывает Марина Каримова, мама Алины и Юли.

Позже выяснилось, что у младшей сестры, двухлетней Юли, такое же заболевание. Краниосиностоз первые годы жизни ребенка может оставаться незамеченным. Если говорить просто, кости черепа у девочек срослись преждевременно, поэтому голова растет ассиметрично.

Сестры все такие же подвижные и любопытные. Но исследования показывают – внутричерепное давление с каждым днем растет.

«Головной мозг не может раздвинуть кости черепа. Возникает конфликт между формой и размерами того, как хотел бы расти головной мозг, и как ему позволяют, а точнее не позволяют это сделать кости черепа. Девочкам нужно проводить реконструктивные операции», – объясняет детский челюстно-лицевой хирург Игорь Глязер.

Заболевание хорошо изучено, только ситуацию усложняет возраст. Малоинвазивное лечение уже не поможет. Столичным хирургам предстоит распилить кости черепа, собрать их заново и скрепить титановыми пластинами.

«Если не провести операцию, последствия будут очень страшные. Даже боюсь представить: различные нарушения, повышение внутричерепного давления. Может быть потеря слуха, зрения, могут страдать когнитивные способности, умственное развитие», – расстраивается мама Алины и Юли.

Операция может подарить сестрам нормальную жизнь. Дети пойдут в школу, садик, будут самыми обычными девчонками. Но лечение — платное. Почти полмиллиона рублей для одного ребенка. Плюс титановые пластины, которые закупают за рубежом, стоят более 600 тысяч.

Общая стоимость на двоих — 2 296 540 рублей. Это неподъемная сумма для семьи Каримовых, в которой работает только папа, а мама находится в декрете. Родители Алины и Юли очень надеются на нашу с вами помощь. 

Давайте вместе поможем Алине и Юле. Достаточно отправить СМС с любой суммой на короткий номер 22-22.

Большое вам спасибо.

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