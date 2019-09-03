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Ростовчанин помог уроженке Белоруссии воссоединиться с семьей спустя 20 лет

, 2:42 Эксклюзивное видео 28

Четырехлетняя девочка по имени Юля потерялась в 1999 году на железнодорожной станции в Минске и вернулась на родину через два десятилетия.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Белорусские полицейские рассказали о чудесном воссоединении уроженки страны со своими родителями, которых не видела два десятилетия.

Судьба 24-летней Юлии сложилась драматично. В возрасте четырех лет девочка потерялась на железнодорожной станции в Минске. Ребенка искали всем миром, однако они не увенчались успехом. Розыскное дело так и не было прекращено.

В августе 2019 года в отдел милиции Пуховичей позвонил ростовчанин и сообщил о знакомой сироте из Белоруссии, которая провела детство в интернате, а потом в приемной семье. Молодой человек заявил, что девушка помнит, что потерялась в электричке. О пропавшей без вести девочке житель Ростова прочитал в газете «Оршанка», после чего у него не осталось сомнений — его подруга и есть та самая девочка.

Спустя 20 лет Юлия вернулась на родину и встретилась с родителями. Ее мать не могла сдержать слез, когда увидела повзрослевшую дочь. Эксклюзивные карды трогательной встречи оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Мама вспоминает, что через два года после исчезновения ребенка они с отцом переехали подальше от ж/д станций — настолько невыносимо было смотреть на поезда. Но все это время они жили надеждой, продолжали любить и ждать, — отмечают пуховичские милиционеры.

Юлия вспомнила фрагменты своего детства, старшего брата, сестру и то, что в 1999-м ее нашли на станции в Рязани. Экспертиза ДНК подтвердила кровное родство белорусской семьи, лучшим другом которой теперь стал ростовчанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российских хирургах, которые смогли сохранить ногу сирийскому мальчику, пострадавшему при обстреле Дамаска.

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