День Фаддея Проповедника: что можно и нельзя делать 3 сентября
В начале осени православные отмечают праздник одного из 70 учеников Иоанна Крестителя.
Фото: www.globallookpress.com
Православная церковь 3 сентября отмечает День святого Фаддея Проповедника — одного из 70 учеников Иоанна Крестителя.
История праздника
Согласно легенде, уроженец сирийского города Едесса Фаддей уверовал, когда услышал проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме. Эта встреча навсегда изменила его жизнь, он принял крещение и стал одним из 70 апостолов Иоанна, которых Спаситель направил нести слово Божие. После распятия Иисуса Христа Фаддей вернулся на родину и основал два храма — один в Эдессе, другой — в Вирите. После этого ученик Крестителя продолжил свои странствия с проповедями и обратил в веру многих жрецов и князя Авгаря.
Помимо Фаддея 3 сентября верующие чтят мученицу Вассу Алонскую, откуда еще одно название праздника. Святая была предана мужем и была вынуждена наблюдать за изощренными пытками над тремя своими сыновьями, которых воспитывала в любви к Всевышнему. После мученической смерти детей Васса также была подвержена истязаниям, но вопреки этому сохранила веру.
Что нужно делать 3 сентября
Традиционно в этот день начинается уборка льна. Согласно поверью, некая добрая сила (льняница) до этого дня следила за полями и не пускала туда играть детей. Льняную ткань использовали для пошива одежды, постельного белья и скатертей. На прочное и долговечное полотно наносили вышивку. Также в этот день сеяли щавель и квасили капусту.
Что нельзя делать 3 сентября
3 сентября заканчивался сбор яблок. С самого утра оставшиеся плоды снимали с дерева очень аккуратно, а мокрые от росы и дождя яблоки не вытирали, а обсушивали под навесом и прятали темное холодное помещение. Если яблоки обтереть полотенцем, то нарушится естественный восковой налет, который способствует более долгому хранению. В этот день также не стоит слушать чужих советов и отпускать детей гулять в одиночку, напоминает Утро.ру.
Народные приметы
- Если на Фаддея ясно, то еще четыре недели будет стоять теплая и солнечная погода.
- 3 сентября пожелтели верхушки берез — к ранней осени. Если листва начала желтеть снизу — «бабье лето» будет долгим, а холода наступят нескоро.
- В лесу рябины много — осень будет дождливой. Если ягод мало — сухой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие планы на 3 сентября у исполнителя популярнейшего в России хита «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.
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