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Новые подробности инцидента с госпитализацией женщины, пострадавшей во время секса

, 12:35 38

В понедельник, 2 сентября, в один из столичных отелей пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

Фото : www.globallookpress.com

Появились подробности пикантного инцидента, произошедшего 2 сентября в столичном бутик-отеле. 39-летнюю постоялицу оттуда госпитализировали с травмами после занятий сексом.

Как стало известно 5-tv.ru, в больницу дама попала с травмами половых органов. Женщина была направлена в токсикологическую реанимацию. Выяснить, что произошло злополучным вечером, пока не удалось — навещать пострадавшую пока не разрешают.

По некоторым данным, постоялицей отеля с почасовой оплатой оказалась уроженка Курска. Дама приехала на свидание с мужчиной. Однако после случившегося любовник пострадавшей покинул номер и скрылся. В настоящее время его разыскивает полиция.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скорую и полицию пришлось вызывать в один из столичных отелей, где в номере нашли обнаженную женщину в крови и без сознания.

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