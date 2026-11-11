НЛО испугало Литву: в небо подняли истребители НАТО

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 16 0

Столичный аэропорт временно прекратил работу из-за обнаружения объектов.

НЛО в небе над Литвой — подняли истребители НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Mc2 Jackson Adkins/U.S. Navy

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Литве дважды за ночь объявили воздушную тревогу из-за летающего объекта

Воздушную тревогу дважды за ночь объявили в Литве из-за неопознанных летающих объектов (НЛО) — в небо пришлось поднимать истребители НАТО. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на вооруженные силы страны и национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC).

Первый раз режим ввели после обнаружения объекта над Вильнюсским и Утенским уездами. По словам руководителя центра Вилмантаса Виткаускаса, объект двигался в районе Игналинского региона. Спустя несколько минут литовские военные отменили тревогу. Из-за этого временно прекратил работу аэропорт столицы.

Однако позже Виткаускас заявил о новом инциденте: был замечен «подозрительный объект», который направлялся в сторону литовской границе в районе города Друскининкай. На этот раз тревогу подняли в Алитусском уезде.

Глава ведомства допустил, что объектом в небе мог оказаться беспилотник. При этом он подчеркнул, что в этом еще нужно убедиться.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Ретроградный Меркурий ударит по больному: каким знакам зодиака нужно быть...

Последние новости

2:44
НЛО испугало Литву: в небо подняли истребители НАТО
2:24
Поднять из могилы: тело Соседова требуют эксгумировать
2:12
Инопланетяне точно знают: астрофизик объяснил, какой язык поймут в любой точке Вселенной
1:52
Трезвость с неприятным сюрпризом: нарколог назвал последствия отказа от алкоголя
1:32
«Плетутся непонятные интриги»: Боярский осудил Карпина за невызов Глушенкова в сборную
1:23
Украинский конфликт оказался не первым пунктом: куда повернули переговоры

Сейчас читают

«Была целенаправленная провокация»: ударивший ученика учитель уволился из школы
«Могли пшикнуть в лицо»: Малахов высказался после видео падения Соседова
Последний путь Соседова: что не заметили на записи момента гибели ведущего с первого раза
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео