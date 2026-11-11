Инопланетяне точно знают: астрофизик объяснил, какой язык поймут в любой точке Вселенной

Астрофизик Панов: инопланетяне в любой точке Вселенной поймут язык простых чисел

Инопланетный разум может работать иначе, чем человеческий, а его язык не будет похож ни на один земной. Но математика едина для всей Вселенной. В этой логике и кроется возможность установить связь с другими цивилизациями.

О том, какой язык окажется общим для людей и жителей других планет, журналистам издания Газета.ру рассказал Александр Панов — астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

Мышление — иное, математика — общая

По мнению ученого, понятия натурального ряда и простых чисел наверняка окажутся общими — их и стоит использовать как сигнал привлечения внимания. Кроме того, люди уже знают, как это сделать, ведь с Земли в качестве экспериментов уже посылались межзвездные послания.

«Первые биты этого сообщения посвящены натуральному ряду чисел, а следующий набор битов — набору простых чисел. Его ни с чем не перепутаешь. Как бы там они ни мыслили, наизнанку ли, простое число и в туманности Андромеды будет простым числом», — заявил Панов.

Натуральный ряд — это последовательность 1, 2, 3, 4 и так далее. Простые числа — это натуральные больше единицы, которые делятся без остатка только на единицу и на самих себя: 2, 3, 5, 7, 11, 13 и так далее. Земные радиопослания устроены похожим образом: знаменитая передача из обсерватории Аресибо 1974 года начиналась со счета от одного до десяти. Бит — минимальная порция цифровой информации, ноль или единица, и любое сообщение записывается такой последовательностью.

«Визитная карточка» разума

Как подчеркнул астрофизик, ни один известный природный процесс не порождает подобные последовательности сам по себе: в отличие от слов или картинок, счет и простые числа не спутать с естественным излучением. Это своего рода «визитная карточка» разума.

При этом даже самый «красивый» сигнал не доказывает существования инопланетных цивилизаций. Окончательно объявить его посланием можно будет, лишь выделив осмысленную информацию — например, тот же ряд простых чисел. Однако, по словам Александра Панова, пока ничего подобного с человечеством не происходило.

Несмотря на скепсис ученого, то и дело появляются сообщения о пришельцах и их следах на Земле. Так, предмет, найденный в жертвенной яме древнего комплекса Саньсиндуй в Китае, оказался сделан из метеоритного железа. Артефакт более чем на 90% состоит из железа и примерно на 7% из никеля. Такие характеристики необычны для бронзового века Китая, поскольку технология производства железа тогда еще не была развита. Что же это — металл, упавший на Землю с метеоритным дождем, или привет с других планет?

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