Поднять из могилы: тело Соседова требуют эксгумировать

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

Повторную экспертизу следует провести, так как первичная вызывает сомнения.

Гибель Сергея Соседова — тело требуют эксгумировать

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Виктор Козылбаев заявил о необходимости провести эксгумацию тела Соседова

Судебно-медицинский эксперт Виктор Козылбаев заявил, что необходимо провести эксгумацию тела музыкального критика Сергея Соседова. Об этом он рассказал в эфире программы Андрея Малахова на федеральном канале.

По его словам, организовать эту процедуру необходимо для того, чтобы выявить в его организме опасные вещества. Козылбаев также усомнился в объективности первичной экспертизы, так как на специалистов могли оказать влияние.

«Я бы порекомендовал: есть такая процедура — эксгумация, когда тело поднимают, проводят повторное судебно-химическое исследование. Возможно, было какое-то воздействие на экспертов, которые проводили первичную экспертизу по месту. Я очень подозреваю», — сказал он.

Обсуждая фрагмент падения Соседова с лестницы, эксперт предположил, что критик поднимается так, будто находится под воздействием яда. Козылбаев добавил, что его походка на записи заметно отличается от обычной.

На поведение критика перед гибелью обратил внимание и сам Малахов. Видео с падением, вызвавшее множество вопросов, он опубликовал в своем Telegram-канале. Телеведущий во время эфира допустил, что Соседову в момент подъема могли «пшикнуть в лицо что-то там».

Свою версию озвучил известный продюсер Сергей Дворцов. Он предположил, что на музыкального критика могли навести «почву на смерть». По его словам, это могли сделать для того, чтобы Соседов исчез с медийного поля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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