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«Приложись к моей груди»: секрет долгой и счастливой жизни от Семенович

, 13:53 Видео 93

Певица утверждает — мужчины, которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%.

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Фото, видео : Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович развлекается на съемках в Санкт-Петербурге. Звезда опубликовала в Instagram видео с фотосессии, на которой она позирует сначала в платье, а потом в брючном костюме цвета фуксии. При этом оба наряда экс-солистки «Блестящих» демонстрируют главное достоинство исполнительницы — ее выдающуюся пышную грудь. На одном из роликов Анна Семенович прижимает к груди маленького пушистого песика и шутит по этому поводу.

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«Приложись к моей груди. Все, кто к ней прикладываются — живут долго и счастливо», — сказала знаменитость.

Также Анна Семенович отметила — ученые доказали, что мужчины, которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%.

«Приняла для себя важное решение, чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу!» — написала звезда.

Многие поклонники Анны Семенович пришли в полнейший восторг от «лечения» пышной грудью артистки. Некоторые даже специально выдумывали недомогания, лишь бы только хоть раз «приложиться» к чудодейственной части тела знаменитости. Комментарии под постом звезды разрывались от огромного количества комплиментов.

«Ты всегда была королевой. Желаю столько же лет еще, в таком же в духе»;

«Ваше декольте, как всегда, выше всяких похвал!»

«Красотка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович отвлекла фанатов от работы сексуальным видео.

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