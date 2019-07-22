Семенович отвлекла фанатов от работы сексуальным фото и горячим видео

Анна Семенович в понедельник утром, 22 июля, проснулась в «милом отельчике», куда приехала на три дня, чтобы «доотдыхать», и решила подразнить поклонников. На своей странице в Instagram бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне телеведущая опубликовала видео из отеля и фото, на котором сидит в купальнике на спинке дивана в сексуальной позе.

«В понедельник бывают не рабочие мысли… А у вас?», — подписала снимок Семенович.

Instagram @ann_semenovich

Подписчики отреагировали так, как и должны были. Всего за час пост собрал более восьми тысяч лайков и больше двух сотен комментариев.

«Глядя на вас и у нас!»

«Ого!!!»

«Хороший понедельник!»

«Шикарная бабенка»

«Это секси…»

«Анна Семенович самая сексуальная тигрица».

«Это прекрасное фото — уникальный тест. Способен ли среднестатистический мужик отвести от вас взгляд и настроиться на работу. Кажется, я тест не прошел. Ну нельзя же так, без предупреждения! Иногда надо табличку выставлять с надписью: Осторожно, красота!»

«Если мужская часть подписчиков, глядя на фото, расслабилась, то женская напряглась и давай пресс качать», — пишут фанаты.

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Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анна Семенович поделилась впечатлениями от участия в съемках продолжения фильма «Гардемарины, вперед!».