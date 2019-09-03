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Фигурант «дела 27 июля», распыливший газ на полицейских, раскаялся в суде

, 13:12 91

Обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти продлен арест еще на полгода. Дело рассматривается в особом порядке.

Фото : РИА Новости /Михаил Воскресенский

Фигурант «дела 27 июля» Иван Подкопаев, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, оставлен судом под арестом еще на полгода. Как стало известно 5-tv.ru, 22-летний участник незаконной акции протеста в Москве в ходе заседания признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Подкопаев принес извинения потерпевшим и отметил, что сделал для себя определенные выводы, а также озвучил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суд просьбу обвиняемого удовлетворил.

Прокуратура запросила в качестве наказания для фигуранта «дела 27 июля» три года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ опубликовал видео с участником акции, который распылил газ на полицейских.

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