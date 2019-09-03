С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля сняли обвинения

Следственный комитет России снял обвинения с Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Также отменены меры пресечения, которые до этого были им избраны.

СК РФ по результатам расследования пришел к выводу об отсутствии состава преступления в их действиях.

«Указанное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения», — говорится в опубликованном сообщении.

При этом, отмечают в Следственном комитете, в действиях мужчин «усматриваются признаки административного правонарушения», поэтому вся необходимая информация была передана для дальнейшей работы в полицию. Также представители СК РФ подчеркивают, что в отношении «ряда иных лиц», связанных с несанкционированным мероприятием, продолжается расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фигурант «дела 27 июля», распыливший газ на полицейских, раскаялся в суде.