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С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля сняли обвинения

, 13:28 32

СК РФ не нашел состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

Фото : www.globallookpress.com

Следственный комитет России снял обвинения с Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Также отменены меры пресечения, которые до этого были им избраны.

СК РФ по результатам расследования пришел к выводу об отсутствии состава преступления в их действиях.

«Указанное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения», — говорится в опубликованном сообщении.

При этом, отмечают в Следственном комитете, в действиях мужчин «усматриваются признаки административного правонарушения», поэтому вся необходимая информация была передана для дальнейшей работы в полицию. Также представители СК РФ подчеркивают, что в отношении «ряда иных лиц», связанных с несанкционированным мероприятием, продолжается расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фигурант «дела 27 июля», распыливший газ на полицейских, раскаялся в суде.

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