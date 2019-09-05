Война Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого. Как Юрмала рассорила старых друзей?

Почему Игорь Крутой и Лайма Вайкуле больше не разговаривают? Что не поделили бывшие друзья? Чем грозит звездный конфликт отечественному шоу-бизнесу? Смотрите в свежем выпуске «Светской хроники» на Пятом канале.

Игорь Крутой и Лайма Вайкуле дружили много лет. Они даже стали кумовьями — вместе крестили внучку пианиста и композитора Раймонда Паулса. Но сейчас, по информации СМИ, артисты поссорились. Вайкуле утверждает, что Крутой обиделся на то, что она создала собственный фестиваль в Юрмале. Здесь композитор несколько лет назад проводил музыкальный конкурс.

«Игорь злится на меня, что я — предательница. Сделала фестиваль после того, как „Новая волна“ ушла. Он несправедливо на меня катит. Он обижается. Может, опять я говорю то, что ему бы не хотелось слышать. Но он обижается несправедливо», — рассказывает Вайкуле.

Однако у Крутого своя версия. Музыкант рассказывает: он хотел вернуть конкурс в Юрмалу и даже вел переговоры. Но именно в этот момент, утверждает артист, Вайкуле решила организовать собственный фестиваль и даже выбрала те же даты, которые планировал Крутой. Так артистка дала понять, что его детище здесь не нужно, считает композитор.

«Отношений нет, порядка нет, и уже три или четыре года это все произошло, когда она на нашем месте начала делать свой фестиваль. Я никак не реагировал, у нас состоялся разговор тет-а-тет, но вдруг она подняла эту тему в прессе — я ответил. Я не собирался отвечать и не поднимал бы эту тему, если бы она ее не затронула. А то она начала там рассуждать, что я обижен, ни на кого я не обижен, каждый живет по своей совести», — говорит Игорь Крутой.

В то время как Лайма обосновалась в концертном зале Дзинтари, открытом еще в 1962 году, для композитора в Сочи построили собственную ультрасовременную площадку. Зал, вмещает почти три тысячи зрителей. Он оборудован качественной аппаратурой. Если самый дорогой билет на фестиваль Вайкуле обойдется вам в 22 тысячи рублей, то цена за место на церемонии закрытия конкурса Игоря Крутого доходит до 70 тысяч!

У Лаймы выступают уже состоявшиеся артисты. В 2019 году, например, в Юрмалу приехали Григорий Лепс, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Алена Свиридова, Валерий Меладзе и другие звезды российского шоу-бизнеса.

В то время как фестиваль Крутого — это, прежде всего, конкурс молодых исполнителей. В свое время, благодаря ему, зажглись такие звезды как Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Интарс Бусулис, Дима Билан.

Поддержать юных артистов приезжают и старшие коллеги — Валерий Леонтьев, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков и многие другие. Может ли конфликт между Вайкуле и Крутым стать причиной разногласий и среди других представителей шоу-бизнеса?

«Это два разных события, абсолютно не пересекающихся уже. Как я полагаю, они больше никогда не пересекутся. Фестиваль Игоря Крутого в свое время в добровольном порядке совершил акт самоэвакуации из Юрмалы. Свято место пусто не бывает, его надо было чем-то заполнить, и, естественно, логично, что появилась Лайма, уроженка Юрмалы», — рассуждает журналист Артур Гаспарян.

«Главное, чтобы новые звезды зажглись, а старые не упали», — добавляет Киркоров.

Как утверждает Вайкуле, идея создать фестиваль имени себя ей не принадлежит.

«Город предложил мне сделать фестиваль. А я сделала такой концерт, два дня у меня было. „Лайма Рандеву“. А они говорят — продолжайте вот это, только, может быть, расширить на 3,4 дня. И больше того, они меня поддерживают».

По сообщениям СМИ, фестиваль Игоря Крутого ежегодно приносил города около десяти миллионов евро и способствовал развитию туризма в Латвии.

Артисты стараются поддерживать дружеские отношения и с Игорем Крутым, и с Лаймой Вайкуле. Сначала они едут в прибалтийскую Юрмалу, а потом все той же дружной компанией перемещаются в российский Сочи.

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