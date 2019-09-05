  1. Пятый канал
  4. Война Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого. Как Юрмала рассорила старых друзей?

Война Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого. Как Юрмала рассорила старых друзей?

, 5:41 Видео 28

Певица в Прибалтике, композитор — в Сочи. И похоже, что их пути уже никогда не пересекутся.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @newwave_official, 5-tv.ru

Почему Игорь Крутой и Лайма Вайкуле больше не разговаривают? Что не поделили бывшие друзья? Чем грозит звездный конфликт отечественному шоу-бизнесу? Смотрите в свежем выпуске «Светской хроники» на Пятом канале.

Игорь Крутой и Лайма Вайкуле дружили много лет. Они даже стали кумовьями — вместе крестили внучку пианиста и композитора Раймонда Паулса. Но сейчас, по информации СМИ, артисты поссорились. Вайкуле утверждает, что Крутой обиделся на то, что она создала собственный фестиваль в Юрмале. Здесь композитор несколько лет назад проводил музыкальный конкурс.

«Игорь злится на меня, что я — предательница. Сделала фестиваль после того, как „Новая волна“ ушла. Он несправедливо на меня катит. Он обижается. Может, опять я говорю то, что ему бы не хотелось слышать. Но он обижается несправедливо», — рассказывает Вайкуле.

Однако у Крутого своя версия. Музыкант рассказывает: он хотел вернуть конкурс в Юрмалу и даже вел переговоры. Но именно в этот момент, утверждает артист, Вайкуле решила организовать собственный фестиваль и даже выбрала те же даты, которые планировал Крутой. Так артистка дала понять, что его детище здесь не нужно, считает композитор.

«Отношений нет, порядка нет, и уже три или четыре года это все произошло, когда она на нашем месте начала делать свой фестиваль. Я никак не реагировал, у нас состоялся разговор тет-а-тет, но вдруг она подняла эту тему в прессе — я ответил. Я не собирался отвечать и не поднимал бы эту тему, если бы она ее не затронула. А то она начала там рассуждать, что я обижен, ни на кого я не обижен, каждый живет по своей совести», — говорит Игорь Крутой.

В то время как Лайма обосновалась в концертном зале Дзинтари, открытом еще в 1962 году, для композитора в Сочи построили собственную ультрасовременную площадку. Зал, вмещает почти три тысячи зрителей. Он оборудован качественной аппаратурой. Если самый дорогой билет на фестиваль Вайкуле обойдется вам в 22 тысячи рублей, то цена за место на церемонии закрытия конкурса Игоря Крутого доходит до 70 тысяч!

У Лаймы выступают уже состоявшиеся артисты. В 2019 году, например, в Юрмалу приехали Григорий Лепс, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Алена Свиридова, Валерий Меладзе и другие звезды российского шоу-бизнеса.

В то время как фестиваль Крутого — это, прежде всего, конкурс молодых исполнителей. В свое время, благодаря ему, зажглись такие звезды как Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Интарс Бусулис, Дима Билан.

Поддержать юных артистов приезжают и старшие коллеги — Валерий Леонтьев, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков и многие другие. Может ли конфликт между Вайкуле и Крутым стать причиной разногласий и среди других представителей шоу-бизнеса?

«Это два разных события, абсолютно не пересекающихся уже. Как я полагаю, они больше никогда не пересекутся. Фестиваль Игоря Крутого в свое время в добровольном порядке совершил акт самоэвакуации из Юрмалы. Свято место пусто не бывает, его надо было чем-то заполнить, и, естественно, логично, что появилась Лайма, уроженка Юрмалы», — рассуждает журналист Артур Гаспарян.

«Главное, чтобы новые звезды зажглись, а старые не упали», — добавляет Киркоров.

Как утверждает Вайкуле, идея создать фестиваль имени себя ей не принадлежит.

«Город предложил мне сделать фестиваль. А я сделала такой концерт, два дня у меня было. „Лайма Рандеву“. А они говорят — продолжайте вот это, только, может быть, расширить на 3,4 дня. И больше того, они меня поддерживают».

По сообщениям СМИ, фестиваль Игоря Крутого ежегодно приносил города около десяти миллионов евро и способствовал развитию туризма в Латвии.

Артисты стараются поддерживать дружеские отношения и с Игорем Крутым, и с Лаймой Вайкуле. Сначала они едут в прибалтийскую Юрмалу, а потом все той же дружной компанией перемещаются в российский Сочи.

Ранее Пугачева и Вайкуле записали пародию на «благословение» Лободы.

Читайте также

+11° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Последние новости

6:01
Чехова рассказала, как живет маленький сын скончавшейся Стеллы Барановской
5:41
Война Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого. Как Юрмала рассорила старых друзей?
5:20
Иван Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки: «Великая!»
5:00
Удивите друзей зимой освежающим вкусом лета: супербыстрый рецепт компота из фейхоа и лайма
4:30
Лавров обозначил взаимовыгодность сотрудничества РФ и КНР
4:00
Справедливую цену на такси в аэропортах предложили установить в Москве

Сейчас читают

Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!
Звезду сериала «СашаТаня» загримировали под очень-очень крупную женщину — фото
Лавров: «Мы не можем позволить себе роскошь потерять договор СНВ-3»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги