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Глава Курганской области предрек троечникам карьеру губернаторов — видео

, 21:07 Видео 26

Вадим Шумков во время посещения школы и общения с учениками пошутил об их будущем.

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Фото, видео : ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков предрек троечникам карьеру глав регионов. Он зашел в один из классов и в ходе общения с учениками пошутил об их будущем, сообщает Znak.com.

«Кто будет учиться на „четыре“ и „пять“, будут работать учителями, а троечники пойдут в губернаторы и в администрацию работать. Вот как вам не повезет», — заявил Вадим Шумков.

Когда один из школьников признался в том, что не сильно преуспевает в учебе и учится на двойки и тройки, Вадим Шумков воскликнул: «О, наши люди!». После этого, звук на видеозаписи пропадает и, предположительно, в этот момент глава Курганской области и говорит о «будущем» школьников.

В пресс-службе врио губернатора также не исключили, что Вадим Шумков мог просто пошутить, общаясь с ребятами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал блогер, задавший вопрос Путину об иркутской чиновнице, оскорбившей тулунцев.

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