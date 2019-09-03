Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков предрек троечникам карьеру глав регионов. Он зашел в один из классов и в ходе общения с учениками пошутил об их будущем, сообщает Znak.com.

« Кто будет учиться на „четыре“ и „пять“, будут работать учителями, а троечники пойдут в губернаторы и в администрацию работать. Вот как вам не повезет », — заявил Вадим Шумков.

Когда один из школьников признался в том, что не сильно преуспевает в учебе и учится на двойки и тройки, Вадим Шумков воскликнул: «О, наши люди!». После этого, звук на видеозаписи пропадает и, предположительно, в этот момент глава Курганской области и говорит о «будущем» школьников.

В пресс-службе врио губернатора также не исключили, что Вадим Шумков мог просто пошутить, общаясь с ребятами.

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