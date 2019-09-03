  1. Пятый канал
  4. «Ненавидит людей»: Блогер, задавший вопрос Путину об иркутской чиновнице, оскорбившей тулунцев

«Ненавидит людей»: Блогер, задавший вопрос Путину об иркутской чиновнице, оскорбившей тулунцев

, 15:24 Эксклюзивное видео 46

По мнению Артема Павлечко, пострадавшие от паводка жители получили «плевок» от высокопоставленной чиновницы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ren.tv, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 83

Блогер из города Тулун Иркутской области Артем Павлечко, задавший президенту РФ Владимиру Путину вопрос о начальнике пресс-службы местного губернатора Ирине Алашкевич, назвавшей «быдлом» и «бичевней» пострадавших от паводка жителей, отметил, что ненавидящий людей человек не должен находиться на высокопоставленной должности.

«Человек, который так ненавидит людей не может занимать высокопоставленную должность в качестве чиновника. Мне непонятно, каким образом такой человек, я считаю морально и нравственно не здоровый, каким образом он оказался в команде губернатора Левченко, по каким критериям он набирает людей в свою команду», — сказал Артем Павлечко.

По его словам, пострадавшие тулунцы пережили ужас и тут вдобавок получили такой «плевок» от чиновницы из команды главы региона. Артем Павлечко подчеркнул, что должен был отстоять честь своих земляков и при встрече с президентом России Владимиром Путиным не мог не затронуть эту тему.

«Конечно же, я, как житель Тулуна, как блогер, должен отстоять честь своих земляков и при встрече с Владимиром Путиным я задал ему вопрос: „Когда Ирина Алашкевич будет извиняться и отправиться ли она в отставку?!“. После чего, на следующий день в интернете я увидел сообщение о том, что Ирина Алашкевич отстранена от должности начальника пресс-службы губернатора», — сказал тулунский блогер.

Артем Павлечко добавил, что считает подобное решение вполне справедливым, так как чиновники — слуги народа и не должны унижать людей.

«Я считаю это решение справедливо и впредь пусть другим чиновникам будет неповадно. Пусть помнят, что они все-таки слуги народа и должны служить людям, а не унижать их», — заключил Артем Павлечко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили.

Тема:
Паводок в Иркутской области 83
3 сент
«Какой вы уполномоченный?» Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену — видео
3 сент
Чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили
3 сент
«Она этого заслуживает»: Путин прокомментировал историю с оскорбившей тулунчан чиновницей
3 сент
«Буду внимательно следить»: Путин планирует еще раз приехать с проверкой в Тулун
2 сент
Путин назвал «непорядочным человеком» чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка
2 сент
Путин призвал ускорить решение вопроса с жильем в Иркутской области
2 сент
Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка
2 сент
Путину показали в школе Тулуна обновленные классы и исполнили песню
2 сент
Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
2 сент
Путин прибудет с инспекцией в пострадавшую от паводков Иркутскую область

Читайте также

+18° Днём +16°
Ночью +12°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

15:45
Фото: Пуговка из «Папиных дочек» поступила в престижный вуз
15:38
«Мама, я танцую»: Сын Королевой и Тарзана зажег под песню группы #2Маши
15:31
Лукашенко объяснил решение закрыть белорусско-украинскую границу
15:24
«Ненавидит людей»: Блогер, задавший вопрос Путину об иркутской чиновнице, оскорбившей тулунцев
15:06
«Необычные детки»: астролог описала судьбу рожденных 3 сентября
14:55
Штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе

Сейчас читают

Пострадала во время жесткого секса: что произошло в московском отеле в роковую ночь?
Пугачева, Аллегрова, Натали и Кай Метов — как сильно изменились звезды 90-х
«Между двумя Игорями»: Шуфутинский раскрыл тайну, как появился хит «3 сентября»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги