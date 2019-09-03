«Ненавидит людей»: Блогер, задавший вопрос Путину об иркутской чиновнице, оскорбившей тулунцев

Блогер из города Тулун Иркутской области Артем Павлечко, задавший президенту РФ Владимиру Путину вопрос о начальнике пресс-службы местного губернатора Ирине Алашкевич, назвавшей «быдлом» и «бичевней» пострадавших от паводка жителей, отметил, что ненавидящий людей человек не должен находиться на высокопоставленной должности.

«Человек, который так ненавидит людей не может занимать высокопоставленную должность в качестве чиновника. Мне непонятно, каким образом такой человек, я считаю морально и нравственно не здоровый, каким образом он оказался в команде губернатора Левченко, по каким критериям он набирает людей в свою команду», — сказал Артем Павлечко.

По его словам, пострадавшие тулунцы пережили ужас и тут вдобавок получили такой «плевок» от чиновницы из команды главы региона. Артем Павлечко подчеркнул, что должен был отстоять честь своих земляков и при встрече с президентом России Владимиром Путиным не мог не затронуть эту тему.

«Конечно же, я, как житель Тулуна, как блогер, должен отстоять честь своих земляков и при встрече с Владимиром Путиным я задал ему вопрос: „Когда Ирина Алашкевич будет извиняться и отправиться ли она в отставку?!“. После чего, на следующий день в интернете я увидел сообщение о том, что Ирина Алашкевич отстранена от должности начальника пресс-службы губернатора», — сказал тулунский блогер.

Артем Павлечко добавил, что считает подобное решение вполне справедливым, так как чиновники — слуги народа и не должны унижать людей.

«Я считаю это решение справедливо и впредь пусть другим чиновникам будет неповадно. Пусть помнят, что они все-таки слуги народа и должны служить людям, а не унижать их», — заключил Артем Павлечко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили.