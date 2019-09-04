Борис Джонсон пригрозил Парламенту отставкой из-за Брексита

Брексит завел в тупик. Ситуация вокруг выхода Великобритании из Евросоюза все больше накаляется — премьер-министр Борис Джонсон пригрозил Парламенту отставкой, если Палата Общин сегодня проголосует за очередную отсрочку Брексита. Сторонник жестких мер не видит смысла тянуть с разводом с Европой, несогласные с ним останутся без работы. Подробности ультиматума Джонсона смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ в Лондоне осудило Джонсона за слова о Второй мировой войне. Британский политик попытался приравнять действия СССР к агрессии Нацистской Германии.