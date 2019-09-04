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  4. Борис Джонсон пригрозил Парламенту отставкой из-за Брексита

Борис Джонсон пригрозил Парламенту отставкой из-за Брексита

, 8:01 Эфирная новость 23

Британский премьер в штыки воспринял возможность очередной отсрочки «развода с Европой».

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © 韩岩, 5-tv.ru

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 79

Брексит завел в тупик. Ситуация вокруг выхода Великобритании из Евросоюза все больше накаляется — премьер-министр Борис Джонсон пригрозил Парламенту отставкой, если Палата Общин сегодня проголосует за очередную отсрочку Брексита. Сторонник жестких мер не видит смысла тянуть с разводом с Европой, несогласные с ним останутся без работы. Подробности ультиматума Джонсона смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ в Лондоне осудило Джонсона за слова о Второй мировой войне. Британский политик попытался приравнять действия СССР к агрессии Нацистской Германии.

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 79
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