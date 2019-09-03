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  4. Посольство РФ в Лондоне осудило Джонсона за слова о Второй мировой войне

Посольство РФ в Лондоне осудило Джонсона за слова о Второй мировой войне

, 9:10 Видео 41

В годовщину начала Второй мировой войны политик попытался сравнить действия СССР с нацистской агрессией.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Российское посольство в Лондоне осудило слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о Второй мировой войне. В воскресенье, 1 сентября, на странице политика появилось видео, на котором он заявляет, что в начале войны в 1939 году Польша оказалась «между молотом фашизма и наковальней коммунизма».

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Как сообщает ТАСС, такие слова британского министра представители российской дипмиссии сочли недопустимыми.

«Постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — заявили российские дипломаты в официальном сообщении.

При этом в посольстве обратили внимание на то, что Великобритания сама способствовала бедственному положению Польши тем, что игнорировала агрессивное захватническое поведение нацистской Германии. Кроме того, британская сторона систематически саботировала предложения Советского Союза о создании альянса, который противодействовал бы Гитлеру и мог, в том числе, защитить Польшу от трагических событий.

«Подавляющее большинство россиян и британцев, вспоминая о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество. Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс», — высказались представители посольства РФ в Лондоне, отметив, что большинство жителей Великобритании не разделяет позиции Джонсона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что удовлетворенное обращение Бориса Джонсона к королеве Великобритании с просьбой о приостановке работы парламента государства обернулось протестами среди британцев.

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