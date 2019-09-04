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Видео: Сразу 50 человек сорвали куш в небольшом финском городке

, 10:14 Эфирная новость 98

Жители Силлинъярви купили в складчину лотерейные билеты и выиграли 90 миллионов евро.

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Фото, видео : Известия / Александр Казаков, 5-tv.ru

В Финском городке Сиилинъярви с населением 20 тысяч человек появились сразу 50 миллионеров. Все они покупали лотерейные билеты в складчину и сорвали джекпот — 90 миллионов евро. В местном супермаркете, где и были куплены счастливые билеты устроили небольшой праздник. Всех посетителей угощали тортом. Однако имена победителей до сих пор держатся в секрете, а сами они не спешат афишировать о свалившемся на них богатстве. В мэрии Сиилинъярви уверены, что пятьдесят миллионеров благоприятно повлияют на местную экономику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и десять миллионов рублей.

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