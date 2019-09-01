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  4. Внучка Боярского поучаствовала в новой фотосессии. Поклонникам понравилось

Внучка Боярского поучаствовала в новой фотосессии. Поклонникам понравилось

, 7:29 Фото 244

Екатерина Боярская выложила в сеть снимок, который восхитил ее подписчиков.

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Фото, видео : Instagram @kboyarskaya98

Внучка актера театра и кино Михаила Боярского Екатерина в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный снимок, сделанный во время пикантной фотосессии. На черно-белом фото 20-летняя девушка позирует перед поклонниками в полупрозрачном боди и нижнем белье.

Instagram @kboyarskaya98

Подписчики Екатерины Боярской были приятно удивлены увиденным и выразили ей свое восхищение в комментариях.

«Вау! Ты богиня!»

«Ты прелесть»

«Нет слов!»

«Ох… какая красота…»

«Головокружительно красива», — пишут восторженные пользователи на странице Екатерины Боярской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юзеры пришли в восторг от фигуры внучки Михаила Боярского.

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