Внучка Боярского поучаствовала в новой фотосессии. Поклонникам понравилось

Внучка актера театра и кино Михаила Боярского Екатерина в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный снимок, сделанный во время пикантной фотосессии. На черно-белом фото 20-летняя девушка позирует перед поклонниками в полупрозрачном боди и нижнем белье.
Подписчики Екатерины Боярской были приятно удивлены увиденным и выразили ей свое восхищение в комментариях.
«Вау! Ты богиня!»
«Ты прелесть»
«Нет слов!»
«Ох… какая красота…»
«Головокружительно красива», — пишут восторженные пользователи на странице Екатерины Боярской.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что юзеры пришли в восторг от фигуры внучки Михаила Боярского.