Внучка Боярского поучаствовала в новой фотосессии. Поклонникам понравилось

Внучка актера театра и кино Михаила Боярского Екатерина в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный снимок, сделанный во время пикантной фотосессии. На черно-белом фото 20-летняя девушка позирует перед поклонниками в полупрозрачном боди и нижнем белье.

Instagram @kboyarskaya98

Подписчики Екатерины Боярской были приятно удивлены увиденным и выразили ей свое восхищение в комментариях.

«Вау! Ты богиня!»

«Ты прелесть»

«Нет слов!»

«Ох… какая красота…»

«Головокружительно красива», — пишут восторженные пользователи на странице Екатерины Боярской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юзеры пришли в восторг от фигуры внучки Михаила Боярского.