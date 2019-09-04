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«Увезли и убили»: Игрок «Зенита» рассказал о смерти отца-спецназовца

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Данил Круговой учился в девятом классе, когда в семье произошла трагедия.

Фото : Известия / Павел Бедняков

Отец Данила Кругового — защитника футбольного клуба «Зенит» — погиб, когда спортсмен учился в девятом классе. Футболист рассказал о подробностях трагедии. Об этом сообщает Sports.ru.

«Я знаю, что его убили. Увезли и убили. Убили около Горелово — это село прямо под Питером», — утверждает 21-летняя звезда футбола.

Потеря отца-спецназовца, служившего в горячих точках, «выбила» юного спортсмена из колеи на целый месяц. Пережить трагедию ему помогла семья. Теперь, по словам Данила Кругового, после смерти родителя ему уже ничего не страшно. Футболист стал относиться ко всему проще и утверждает — никакие преграды ему не помеха.

Виновных в смерти отца Данила Кругового так и не нашли.

«Мама пыталась искать — звонила в полицию, каким-то людям. Но без результата. Мы ничего не знаем о них», — рассказал воспитанник «Зенита».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что игрок «Зенита» обрушился с критикой на судейство в матче с «Ахматом».

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