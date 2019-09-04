Видео: врач назвала восемь бессмысленных анализов, которые нам часто назначают

Врач-терпаевт Ирина Уфимцева назвала восемь анализов, делать которые не имеет особенного смысла. Все эти исследования, утверждает медик, либо дают сомнительный результат, либо только подтверждают результаты других исследований.

Нет необходимости, например, проверять уровень лептина. Этот гормон контролирует обмен веществ в организме, его снижение вызывает чувство голода, переедание и вытекающий отсюда набор веса. Однако переедание и так безошибочно указывает на низкий уровень лептина, а лечения от этой проблемы не существует, что делает выяснение точных показателей лишенными смысла.

Бесполезно сдавать кровь на определение кортизола, отмечает врач — уровень гормона повышается от малейшего стресса или незначительного отступления от рекомендаций по подготовке к нему. Достаточно, например, дойти до поликлиники быстрым шагом или не выспаться перед забором крови, чтобы показатели повысились.

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Проверка наличия антител к вирусу Эпштейна-Барра и цитомегаловирусу также непоказательны, поскольку практически все население земли переносит их еще в детстве — следовательно, антитела к ним есть в организме едва ли не с рождения. Аналогичная проверка на хеликобактер пилори также нецелесообразнее — лучше провести биопсию или гастроскопию.

Необязательным Уфимцева назвала тест на онкомаркер СА125, который обычно назначают женщинам для проверки яичников. Результаты исследования не могут дать однозначный ответ в случае положительного результата — это может быть связано не только с раком, но и с рядом других проблем в организме.

Нет необходимости повторно сдавать анализ на антитела к ТТГ — тиреотропному гормону. Исследование проводят при подозрениях на тиреотоксикоз. Если диагноз уже установлен, повторные проверки не имеют смысла.

Бессмысленны также регулярные проверки на уровень инсулина и С-пептид. Рекомендации ряда врачей по пересдаче анализа каждое полугодие, по сути, не несут в себе пользы. Нет нужды сдавать кровь на Beta-Cross laps и остеокальцин — однозначного результата такая проверка не дает.

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