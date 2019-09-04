Самолету, вылетевшему из аэропорта Воронежа, пришлось экстренно вернуться в пункт отправления. Инцидент произошел утром в среду, 4 сентября.

Воздушное судно должно было выполнить рейс "Воронеж — Санкт-Петербург". Однако после того как самолет поднялся в воздух, выяснилось, что у него не убрались задние шасси. Экипаж корабля принял решение не продолжать полет и вернуться в аэропорт. Как сообщает издание «Интерфакс», в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что человек погиб при жесткой посадке самолета в Подмосковье.