  1. Пятый канал
  4. Рейсу «Воронеж — Санкт-Петербург» пришлось экстренно вернуться в аэропорт

Рейсу «Воронеж — Санкт-Петербург» пришлось экстренно вернуться в аэропорт

, 8:32 18

В среду, 4 сентября, пилотам пришлось развернуть самолет вскоре после взлета.

Фото : Instagram @voz.aero

Самолету, вылетевшему из аэропорта Воронежа, пришлось экстренно вернуться в пункт отправления. Инцидент произошел утром в среду, 4 сентября.

Воздушное судно должно было выполнить рейс "Воронеж — Санкт-Петербург". Однако после того как самолет поднялся в воздух, выяснилось, что у него не убрались задние шасси. Экипаж корабля принял решение не продолжать полет и вернуться в аэропорт. Как сообщает издание «Интерфакс», в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что человек погиб при жесткой посадке самолета в Подмосковье.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +11°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Последние новости

8:36
«Черный бриллиант!» 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала точеную фигуру
8:32
Рейсу «Воронеж — Санкт-Петербург» пришлось экстренно вернуться в аэропорт
8:25
Шведское судно «Мальме» застряло во льдах
8:12
«Вечно молода»: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фанатов стройной фигурой
8:01
Борис Джонсон пригрозил Парламенту отставкой из-за Брексита
7:52
Найдены тела пилотов разбившегося на Северном Кавказе Су-25

Сейчас читают

Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!
«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру
Супруга футболиста Кокорина поделилась откровенным фото в бикини

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги