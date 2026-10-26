Тело двухлетнего ребенка нашли в холодильнике: трагедия в Санкт-Петербурге

В Петербурге тело ребенка нашли в холодильнике

В Санкт-Петербурге мужчина, предположительно, убил мать своей сожительницы и ее двухлетнего ребенка, после чего попытался расправиться с самой женщиной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла вечером 26 октября в квартире дома на улице Комиссара Грушко в Красносельском районе. По предварительной информации, петербурженка вернулась домой и обнаружила там своего сожителя. Мужчина набросился на нее, вооружившись молотком. Женщине удалось избежать дальнейшего нападения благодаря тому, что квартира находилась на первом этаже.

«Петербурженка смогла спастись, выпрыгнув на улицу из окна на первом этаже», — пояснил собеседник.

После произошедшего нападавший скрылся. Внутри жилья обнаружили тело матери пострадавшей. Там же нашли погибшего двухлетнего ребенка, тело которого было спрятано в холодильнике.

Обстоятельства гибели женщины и малыша, а также мотивы предполагаемого преступника пока неизвестны. О его задержании в предоставленных материалах не сообщается. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом двойном убийстве в Петербурге. В начале октября в квартире на Наличной улице обнаружили тела женщины и восьмилетнего мальчика с многочисленными ножевыми ранениями. По предварительной версии следствия, к преступлению мог быть причастен 21-летний приемный сын погибшей, с которым незадолго до трагедии произошел бытовой конфликт.

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