Собянин: в Южном Бутове построили школу с ИТ-полигоном и робоклассом

В районе Южное Бутово в новом учебном году открылась школа на 600 учеников. Она расположена на Варшавском шоссе, дом 276а, рядом с жилыми домами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Здание оформлено плиткой разных оттенков и фактуры, а оконные проемы украшены разноцветными декоративными элементами. Спортивные залы получили вертикальное остекление.

В школе оборудовали учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон и класс робототехники. Также здесь работают кабинеты для индивидуальных занятий, медиатека, многофункциональное пространство, медицинский кабинет и пищеблок.

Отдельное внимание уделили спортивной инфраструктуре. В здании создали гимнастический и спортивный залы, причем последний оборудован трансформируемой перегородкой. На территории школы появились площадки для футбола, баскетбола и волейбола.

Здание спроектировали с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

С 2011 года в Южном Бутове построили 18 образовательных объектов. Четыре из них после административно-территориальной реформы вошли в состав района Щербинка. Строительство социальных объектов в Москве ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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