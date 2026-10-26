Собянин: в Южном Бутове построили школу с ИТ-полигоном и робоклассом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

Образовательное учреждение рассчитано на 600 учащихся.

В Южном Бутове построили школу с ИТ-полигоном и робоклассом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В районе Южное Бутово в новом учебном году открылась школа на 600 учеников. Она расположена на Варшавском шоссе, дом 276а, рядом с жилыми домами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Здание оформлено плиткой разных оттенков и фактуры, а оконные проемы украшены разноцветными декоративными элементами. Спортивные залы получили вертикальное остекление.

В школе оборудовали учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон и класс робототехники. Также здесь работают кабинеты для индивидуальных занятий, медиатека, многофункциональное пространство, медицинский кабинет и пищеблок.

Отдельное внимание уделили спортивной инфраструктуре. В здании создали гимнастический и спортивный залы, причем последний оборудован трансформируемой перегородкой. На территории школы появились площадки для футбола, баскетбола и волейбола.

Здание спроектировали с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

С 2011 года в Южном Бутове построили 18 образовательных объектов. Четыре из них после административно-территориальной реформы вошли в состав района Щербинка. Строительство социальных объектов в Москве ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:37
Бывшая выложила видео с убийством голубей: в Ачинске разыскивают живодеров
13:28
После 17 лет вместе — новая жизнь: Савельева рассказала о боли из-за развода
13:20
До конца октября биткоин может остаться в диапазоне $78–85 тысяч
13:14
Путин поздравил президента Бразилии с переизбранием и днем рождения
13:13
Родителям добавят 30 оплачиваемых дней: как изменятся больничные с детьми
13:06
Снова в тюрьму? Бывшая заключенная обокрала собственную сестру

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
«Экстренное лечение»: Лерчек попросила суд вернуть паспорт для поездки в Китай
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео