Рубль будет укрепляться? Спрогнозирован курс доллара до конца октября

Финансист Лобода: курс доллара может опуститься до 77,50 рубля

Пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России, вероятно, сохранится до начала 2027 года. На этом фоне рубль может продолжить укрепление. Такой прогноз «Известиям» дал член РАСО и эксперт совета при Ассоциации форекс-дилеров Андрей Лобода.

По оценке специалиста, до конца октября доллар может торговаться в диапазоне 77,50–82,50 рубля, евро — 88–92 рублей, а юань — 11,60–12,40 рубля.

Банк России установил на 24 октября официальный курс доллара на уровне 80,5 рубля, евро — 90,2 рубля, юаня — 12,1 рубля.

Лобода считает, что осторожная политика Центробанка связана с умеренными темпами роста российской экономики во втором полугодии 2026 года и сохраняющимся ценовым давлением. По его мнению, в базовом сценарии ключевая ставка останется на уровне 14% и в декабре.

Эксперт отметил, что с начала октября российская валюта заметно укрепилась. По итогам внебиржевых торгов в прошлую пятницу, 23 октября, доллар снизился до 80,55 рубля, евро — до 90,20 рубля. На бирже курс юаня приблизился к 12,05 рубля.

По словам Лободы, сильные позиции рубля могут сохраниться до начала ноября. Поддержку национальной валюте оказывают высокая ключевая ставка, макроэкономическая устойчивость, а также спрос со стороны населения и частных корпоративных инвесторов.

Дополнительным фактором поддержки рубля в среду могут стать налоговые выплаты экспортеров. Значительный объем платежей способен усилить спрос на российскую валюту на фоне высоких цен на отечественную экспортную продукцию.

При этом давление на рубль может оказать снижение нефтяных котировок. В дальнейшем динамика валютного рынка, по оценке эксперта, будет зависеть от решений Центробанка, состояния российской экономики, налоговых выплат экспортеров и ситуации на сырьевом рынке.

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