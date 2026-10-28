В Сербии допустили изменение цены российского газа после выборов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Действующее соглашение между «Газпромом» и «Србиягазом» предусматривает поставки топлива до конца декабря.

В Сербии допустили изменение цены газа РФ после выборов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Глава «Србиягаз» Баятович: Сербия не останется без газа РФ после выборов

Сербия продолжит получать российский газ после парламентских выборов, однако стоимость поставок может измениться, если Белград пересмотрит отношение к Москве. Об этом заявил директор государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович в интервью РИА Новости.

По его словам, оснований ожидать прекращения поставок нет. Нынешнее соглашение между «Газпромом» и «Србиягазом» рассчитано до 31 декабря и предусматривает поставку до 2,6 миллиарда кубометров природного газа. Этот объем покрывает около 90% потребностей Сербии.

«Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России», — сказал Баятович.

Глава «Србиягаза» подчеркнул, что действующая стоимость российского газа для Сербии является льготной и отличается от коммерческих условий.

«Нынешняя цена дружеская, это не коммерческая цена, это привилегированная цена от наших российских партнеров», — отметил Баятович.

Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич рассказывал о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся в сентябре. Одной из тем переговоров стали поставки газа из России.

Вучич тогда заявил, что рассчитывает на сохранение действующей цены на уровне 318 евро за тысячу кубометров. Для сравнения, по его словам, рыночная стоимость составляет 868 евро за тысячу кубометров.

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