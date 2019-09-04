«Только усугубляю!» 34-летняя Варнава рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса Екатерина Варнава утверждает, что испытывает проблемы со здоровьем. Плохое самочувствие 34-летняя звезда юмористического шоу списывает на постоянные перелеты и бессонные из-за съемок ночи. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
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По словам актрисы, несмотря на проблемы со здоровьем, она все равно не прекратит заниматься любимым делом. Звезда уверяет — она не перестанет радовать поклонников своим творчеством.
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Однако всерьез жаловаться на избранную профессию Екатерина Варнава не собирается. По мнению звезды, работу актера ни в коем случае нельзя сравнивать с тяжелейшим трудом врачей или шахтеров, например.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава поведала о странном походе к гинекологу.