«Только усугубляю!» 34-летняя Варнава рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса Екатерина Варнава утверждает, что испытывает проблемы со здоровьем. Плохое самочувствие 34-летняя звезда юмористического шоу списывает на постоянные перелеты и бессонные из-за съемок ночи. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

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« Мне не всегда хватает достаточно времени, чтобы уделить его здоровью. Я часто занимаюсь самолечением и только усугубляю ситуацию », — поделилась знаменитость.

По словам актрисы, несмотря на проблемы со здоровьем, она все равно не прекратит заниматься любимым делом. Звезда уверяет — она не перестанет радовать поклонников своим творчеством.

« Пока физические силы мне позволяют делать такие кульбиты, я буду продолжать их делать, хотя это так или иначе отражается на моем здоровье », — заявила артистка.

Однако всерьез жаловаться на избранную профессию Екатерина Варнава не собирается. По мнению звезды, работу актера ни в коем случае нельзя сравнивать с тяжелейшим трудом врачей или шахтеров, например.

« Моя работа не идет ни в какое сравнение с работой, допустим, хирургов, которые по 25 часов оперируют ребенка. Это колоссальный труд, и по сравнению с этим у меня вообще нет профессии. Работа артистам приносит, безусловно, гораздо больше удовольствия », — уверена звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава поведала о странном походе к гинекологу.