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«Да провались оно все»: Варнава поведала о странном походе к гинекологу

, 20:07 24

Актриса разоткровенничалась во время YouTube-шоу «Вопросы взрослому», рассказав о том, как непросто быть публичной персоной.

Фото : Instagram @kativarnava

Актриса Екатерина Варнава поведала о нескольких неловких историях из жизни, связанных с популярностью. По словам артистки, быть узнаваемой иногда далеко непросто. Часто поклонники вводят ее в самый настоящий ступор, призналась Варнава во время YouTube-шоу «Вопросы взрослому».

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Например, один из самых странных случаев связан с посещением гинеколога в Красноярске.

«Меня в Красноярске врач женский узнала в самый неподходящий момент. Сказала: „Точно, а я все думаю, кого вы мне напоминаете“. Это было дико неудобно, дико странно. Я подумала: „Да провались оно все пропадом“», — рассказала актриса.

Также Екатерина Варнава пожаловалась, что ее часто фотографируют спящей в самолетах.

«Было несколько раз, когда ты просыпаешься еще от этого. И из-за того, что ты популярна, ты не можешь ему сказать: „Стой, ты, вонючка, отдай сюда телефон и сотри это"», — посетовала артистка.

А однажды Варнаву застала врасплох женщина с заявлением о том, что ей срочно нужна фотография с актрисой, чтобы «доказать» мужу, что в жизни артистка якобы очень некрасивая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава озадачила фанатов новой прической.

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