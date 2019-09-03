«Да провались оно все»: Варнава поведала о странном походе к гинекологу

Актриса Екатерина Варнава поведала о нескольких неловких историях из жизни, связанных с популярностью. По словам артистки, быть узнаваемой иногда далеко непросто. Часто поклонники вводят ее в самый настоящий ступор, призналась Варнава во время YouTube-шоу «Вопросы взрослому».
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Например, один из самых странных случаев связан с посещением гинеколога в Красноярске.
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Также Екатерина Варнава пожаловалась, что ее часто фотографируют спящей в самолетах.
А однажды Варнаву застала врасплох женщина с заявлением о том, что ей срочно нужна фотография с актрисой, чтобы «доказать» мужу, что в жизни артистка якобы очень некрасивая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава озадачила фанатов новой прической.