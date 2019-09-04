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  4. Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко — видео

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко — видео

, 20:09 Видео 62

Андрей Богдан «сыграл» бывшего лидера Украины прямо во время заседания в Верховной раде.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, Twitter @portnvateam_new

Глава администрации президента Украины — Андрей Богдан — «сыграл» бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко прямо во время заседания в Верховной раде. В среду, 4 августа, ряд СМИ опубликовал ролик на котором видно, как Богдан вдруг начинает кривляться, когда Порошенко заводит речь о снятии депутатской неприкосновенности.

Представитель администрации Владимира Зеленского несколько раз поднимал руки вверх и смеялся. При этом сам экс-президент Украины происходящего якобы не заметил, поскольку находился к Андрею Богдану спиной, хотя один раз повернулся назад именно в момент кривляний.

«Блин, почему они еще в Раду с попкорном не приходят, весело там у них», — прокомментировал кадры один из русскоязычных пользователей в Twitter.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ролике, на котором Зеленский якобы «изгоняет» Петра Порошенко из Рады.

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