Глава администрации президента Украины — Андрей Богдан — «сыграл» бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко прямо во время заседания в Верховной раде. В среду, 4 августа, ряд СМИ опубликовал ролик на котором видно, как Богдан вдруг начинает кривляться, когда Порошенко заводит речь о снятии депутатской неприкосновенности.

Представитель администрации Владимира Зеленского несколько раз поднимал руки вверх и смеялся. При этом сам экс-президент Украины происходящего якобы не заметил, поскольку находился к Андрею Богдану спиной, хотя один раз повернулся назад именно в момент кривляний.

«Блин, почему они еще в Раду с попкорном не приходят, весело там у них», — прокомментировал кадры один из русскоязычных пользователей в Twitter.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ролике, на котором Зеленский якобы «изгоняет» Петра Порошенко из Рады.