Бывшая участница группы «ВИА Гра» и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева во вторник, 3 сентября, блистала на Vogue Fashion’s Night Out, который проходил в Москве и был посвящен началу нового сезона. В соцсетях весь день появляются все новые и новые фото и видео со звездного мероприятия.

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Как сообщает Teleprogramma.pro в течение вечера певица, которая недавно впервые появилась на обложке Vogue вместе с главным редактором Машей Федоровой, дважды меняла наряды. Сначала звезда появилась в очень стильном черном комбинезоне с широким поясом, замысловатой накидке с «крыльями» и «золотых» лодочках на шпильках. Позже Брежнева позировала уже в облегающем костюме, тоже черном, и высоких кожаных ботфортах. А на afterparty в Vogue Cafe певица приехала уже в голубых джинсах с дырами и потертостями, белой футболке и пышном мохнатом жакете мятного цвета, представляющем собой множество цветочных бутонов с блестками.

Поклонники Веры Брежневой отмечают в соцсетях, что певица ни в чем не уступает знаменитым супермоделям и могла бы сделать карьеру не хуже Натальи Водяновой, Ирины Шейк или Лены Перминовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники обрушились с критикой на Веру Брежневу за снимок, на котором певица позирует у бассейна в стрингах, толстовке и грубых ботинках.