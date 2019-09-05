Справедливую цену на такси в аэропортах предложили установить в Москве

Справедливую цену на такси в московских аэропортах предложили установить в «Общероссийском объединении пассажиров». Там считают, что поездка из любой воздушной гавани столицы до центра не должна обходиться больше, чем в 1,3 тысячи рублей.

Сейчас же едва ли не каждый водитель называет цену, что называется, из головы. Так, например, появляются суммы в 25 тысяч рублей, которые выкладывают иностранцы.

Что интересно, таксисты уже назвали цену в 1,3 тысячи — недостаточной. По их мнению, ниже 1,5 тысячи стоимость поездки «из» или «в» аэропорт быть не может.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия заняла первое место в мире по выгодности такси.