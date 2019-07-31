Россия заняла первое место в мире по выгодности такси

Аналитики банка HSBC сопоставили затраты на покупку личного авто и поездок на такси в перспективе десяти лет. Как отмечает «Ъ», РФ в этом рейтинге оказалась первой.

Исследователи отмечают, что жителям многих стран машина обойдется в круглую сумму, тогда как такси стоит настолько дешево, что часто заменяет общественный транспорт. Расчеты показали, что такси в России на 75% дешевле, чем в США, а обслуживание личного авто — только на 30%.

Россия почти вдвое опережает Индию и в несколько раз — США и Германию, где пользоваться услугами водителей наименее выгодно. Эксперты связывают это с тем, что в российских регионах плохо развит общественный транспорт, а такси дешевеет и распространятся благодаря приложениям типа Uber.

Как сообщает ФАН со ссылкой на Минтранс, такси и каршеринг в последнее время особенно популярны. На маршрутках ездят на 2,3% россиян меньше, на трамваях — на 6,85%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о росте цен на автомобили.