Россия заняла первое место в мире по выгодности такси

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Если вы в год проезжаете меньше 5,4 тысячи километров, то собственную машину вам лучше не покупать, считают эксперты.

Фото : globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Аналитики банка HSBC сопоставили затраты на покупку личного авто и поездок на такси в перспективе десяти лет. Как отмечает «Ъ», РФ в этом рейтинге оказалась первой.

Исследователи отмечают, что жителям многих стран машина обойдется в круглую сумму, тогда как такси стоит настолько дешево, что часто заменяет общественный транспорт. Расчеты показали, что такси в России на 75% дешевле, чем в США, а обслуживание личного авто — только на 30%.

Россия почти вдвое опережает Индию и в несколько раз — США и Германию, где пользоваться услугами водителей наименее выгодно. Эксперты связывают это с тем, что в российских регионах плохо развит общественный транспорт, а такси дешевеет и распространятся благодаря приложениям типа Uber.

Как сообщает ФАН со ссылкой на Минтранс, такси и каршеринг в последнее время особенно популярны. На маршрутках ездят на 2,3% россиян меньше, на трамваях — на 6,85%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о росте цен на автомобили.

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