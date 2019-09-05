Две минуты в день: школьникам могут запретить смартфоны из-за нового исследования

Мобильные телефоны опасны для детей. Это показали исследования, которые длились 14 лет. Оказалось, что ученики младших классов могут разговаривать по мобильному максимум две минуты в день, если больше — страдает здоровье. Все дело в излучении.

Роспотребнадзор уже направил рекомендации в школы — вместе с родителями им предстоит решить: запрещать ли гаджеты в учебных заведениях? Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров встретился с исследователями, с их противниками и семьями, которые участвовали в эксперименте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что компания Samsung презентовала новые Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.