Захарова прокомментировала возможность продления антироссийских санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что продление антироссийских санкций ЕС против России деструктивно для самого Евросоюза, передает телеканал RT.

« Это такая заезженная пластинка, но фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза », — отметила Захарова в беседе с журналистами.

Ранее постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение продлить индивидуальные санкции против россиян. Решение Советом Евросоюза должно быть принято на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенты Польши и Украины Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций.