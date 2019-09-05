Захарова прокомментировала возможность продления антироссийских санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что продление антироссийских санкций ЕС против России деструктивно для самого Евросоюза, передает телеканал RT.
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Ранее постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение продлить индивидуальные санкции против россиян. Решение Советом Евросоюза должно быть принято на следующей неделе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенты Польши и Украины Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций.