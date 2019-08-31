Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский выступили за сохранение санкций в отношении России. Об этом лидеры двух стран заявили в субботу, 31 августа, на пресс-конференции по итогам встречи в Варшаве. На ней, в частности, обсуждалась ситуация в Донбассе.

«Наша позиция — без выполнения Минских договоренностей и возобновления территориальной целостности в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот», — цитирует Зеленского ТАСС.

В свою очередь Анджей Дуда пообещал оказать Украине поддержку в этом вопросе, сообщает «Интерфакс».

«Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ», — отметил Дуда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запланированная встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом не состоится, поскольку американский президент передумал ехать в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны из-за надвигающегося на США урагана.