Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине

Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.

«Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них „контрабас“. А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: „А зачем нам такая Украина?“. И вы будете бороться уже с ними», — уверен он.

Соловьев подчеркнул, что мало того что политика украинской администрации последние годы ведет страну «путем 90-х», так еще и Владимир Зеленский может довести регионы страны до возмущения своей борьбой с контрабандой. И когда возникнут новые очаги конфликтов, украинской власти придется «забыть про Донбасс» и переключиться на них.

Война на юго-востоке Украины началась в 2014 году, когда Киев объявил военную операцию против самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент Незалежной Владимир Зеленский, который одним из своих основных предвыборных обещаний назвал установление мира в Донбассе, пока с этим совершенно не справляется, закапывая себя все глубже.