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  4. Звезда «Сладкой жизни» и «Психологинь» рассказал о трагических потерях

Звезда «Сладкой жизни» и «Психологинь» рассказал о трагических потерях

, 11:44 26

Исполнивший роль соблазнителя и покорителя сердец Роман Манякин в жизни пережил несколько страшных трагедий.

Фото : Instagram @mayakin_

Создавший в популярных сериалах «Сладкая жизнь» и «Психологини» образ соблазнителя и покорителя сердец Роман Манякин в интервью в программе Бориса Корчевникова рассказал о своих самых главных и зачастую трагических жизненных потерях.

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В марте 2019 года актер признался, что после 11 лет совместной жизни они с гражданской супругой приняли решение расстаться.

«В какой-то момент мы просто отдалились. Я знал, куда хочу идти, но не был уверен, что Лена готова двигаться со мной», — заявил Манякин.

Когда они познакомились, то Елена была замужем и у нее на тот момент было трое детей. Через некоторое время она поняла, что чувства не отпускают и приняла решение развестись.

Именно в тот период, когда казалось, что счастье уже в руках, в жизни Романа произошла цепь трагических событий. Сначала в автокатастрофе погибла его сестра. Через некоторое время умер отец. А потом как гром среди ясного неба прогремел диагноз его матери — рак легких. После двух лет борьбы с тяжелы заболеванием не стало и ее.

Все это время рядом с актером находилась его возлюбленная. Через некоторое время родился сын Миша, но на фоне родительского счастья произошла новая печаль — профессиональная невостребованность.

Около года Роман скрывал свое расставание с Еленой. Признался только весной этого года. По его словам, им с супругой практически удалось пережить и эту потерю. Актер часто видится с сыном и уверен, что с Еленой они когда-нибудь станут лучшими друзьями.

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