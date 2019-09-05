Оксана Воеводина заявила, что Мухаммада V обманула предыдущая жена

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V — победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина —вновь приоткрыла завесу тайны их совместной жизни.

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На этот раз она поведала подписчикам в Instagram о знакомстве с мужем и его предыдущих неудачных отношениях. Оксана призналась, что с первого взгляда поняла, что именно этот мужчина будет отцом ее детей. Во время «букетно-конфетного» периода она поинтересовалась у Мухаммада, был ли он женат и есть ли у него дети. В ответ же Воеводина услышала невероятную историю о том, как его наглым образом обманула предыдущая супруга из Чехии, которая скрыла, что уже замужем. По его словам, той женщины были нужны лишь его деньги и она не хотела иметь от него детей.

На этом свое повествование Воеводина прервала, пообещав продолжить свой рассказ в следующих публикациях.

Instagram @rihanapetra

За счастливым романом Воеводиной и Мухаммада V с радостью наблюдали многочисленные поклонники Оксаны — пара сыграла свадьбу в ноябре 2018 года. Ради возлюбленного девушка приняла ислам и сменила имя на мусульманское, а монарх отрекся от престола. Несколько месяцев назад у пары родился сын. Несмотря на это, супруги расстались. Тем не менее после развода и переезда в родное Подмосковье Оксана отмечает, что не намерена менять религию и планирует воспитать наследника в мусульманских традициях.

Ранее Оксана Воеводина впервые заговорила о возможных причинах расставания с экс-королем Малайзии.