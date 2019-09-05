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  4. Обращение РЕН ТВ по сенатору Мархаеву рассмотрит комитет по регламенту СФ РФ

Обращение РЕН ТВ по сенатору Мархаеву рассмотрит комитет по регламенту СФ РФ

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Поводом для обращения стал конфликт, произошедший на встрече Мархаева с местными жителями в Улан-Удэ.

Фото : ТАСС/Шарифулин Валерий

Обращение РЕН ТВ в Совет Федерации в связи с конфликтом, произошедшим между сенатором Вячеславом Мархаевым и съемочной группой телеканала во время встречи первого с местными жителям в Улан-Удэ 31 августа, рассмотрит комитет по регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь спикера Совфеда Владислав Пономаренко.

«Можем подтвердить, что в секретариат председателя СФ поступило обращение от телекомпании РЕН ТВ, связанное с конфликтной ситуацией с участием журналистов телеканала и сенатора Вячеслава Мархаева, оно зарегистрировано», — заявил он.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Мархаев и сопровождающие его люди, согласно заявлению корреспондента РЕН ТВ Евгении Могилевской, применили насилие после того как журналист задала сенатору вопрос. Запись конфликта с камер наблюдения была удалена, а съемочной группе стали поступать угрозы. После этого соответствующие заявления были направлены спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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