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  4. РЕН ТВ направил обращения в СК, МВД и ГП, чтобы наказать сенатора Мархаева

РЕН ТВ направил обращения в СК, МВД и ГП, чтобы наказать сенатора Мархаева

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В обращениях на имя Владимира Колькольцева, Александра Бастрыкина и Юрия Чайки описаны события, произошедшие в Улан-Удэ 31 августа.

Фото : ТАСС/Валерий Шарифулин

Привлечь к уголовной ответственности члена Совета Федерации Вячеслава Мархаева просит РЕН ТВ. Соответствующие обращения телеканал официально направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и Генеральному прокурору Юрию Чайке. В документах подробно описаны события, происходившие в Улан-Удэ 31 августа, когда съемочная группа работала на встрече сенатора с местными жителями.

После того, как корреспондент Евгения Могилевская задала Мархаеву вопрос, ее стал оттаскивать за руку сопровождавший сенатора депутат Народного Хурала Бурятии Анатолий Ковалев, а другие люди из команды Мархаева попытались отнять камеру у оператора, выкручивая ему руки.

ren.tv

Когда же журналистка попыталась снять происходящее на телефон, на нее набросился сам сенатор, стал выкручивать руку и остановился только тогда, когда Евгения сообщила, что все снимает камера наблюдения.

Позже запись конфликта с журналистами оказалась уничтоженной — эти 10 минут из всего снятого за сутки видео просто исчезли, о чем тоже говорится в обращении на имя глав силовых ведомств.

По словам журналистов, сейчас они опасаются за свои жизни и здоровье, поскольку в их адрес звучали угрозы.

Следственный комитет уже начал проверку по факту инцидента, однако Вячеслав Мархаев как член Совета Федерации имеет иммунитет, и решение о возбуждении в отношении него уголовного дела может быть принято только на уровне руководства СКР.

Действия сенатора, бурятского депутата и их сопровождающих попадают под статью 144 Уголовного Кодекса РФ: «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». А поскольку нападение сопровождалось еще и угрозами, Мархееву может грозить до шести лет колонии с запретом занимать определенные должности.

Кроме того, РЕН ТВ обратился лично к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой дать оценку действиям своего коллеги.

Ранее 5-tv.ru, сообщал, что лидера коммунистов Иркутской области и сенатора Вячеслава Мархаева рассердил вопрос о подпольном казино.

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