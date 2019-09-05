Два тайных слова. Как Елизавета II запоминает людей на больших приемах?

На аудиенции у королевы Великобритании ежегодно бывают тысячи людей. Елизавета II всегда старается быть внимательной к каждому гостю, а ведь, к примеру, только на церемонии вручения наград перед ней проходит около сотни лиц, и ей нужно каким-то образом запомнить всех, чтобы сказать пару теплых слов и не попасть при этом в неловкое положение. Как пишет Teleprogramma.pro, для этого монархиня пользуется хитрым трюком. Чтобы запомнить человека, ей нужно всего два слова.

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Королевский секрет разгадала британская детская писательница Джулия Дональдсон, которой довелось получать награду из рук Елизаветы II. Автор множества книжек для малышей, придумавшая Груффало, утверждает, что перед встречами королева лично просматривает биографии людей, вооружившись желтым маркером, и выделяет только два слова, характеризующие человека.

Например, как рассказывает Дональдсон, при встрече с ней Елизавета сказала:

«О, значит, ты писательница и очень популярна!»

Теперь, после того как Джулия поделилась с публикой своей догадкой, все, кто встречался с королевой, хотят знать свои два «тайные» слова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами из США, не узнавшими ее во время прогулки в замке Балморал.