  1. Пятый канал
  4. Елизавета II подшутила над американскими туристами, не узнавшими ее на прогулке

Елизавета II подшутила над американскими туристами, не узнавшими ее на прогулке

, 14:28 579

Британскую королеву в простой одежде и косынке, видимо, было сложно отличить от обычной старушки.

Фото : Stephen Lock / www.globallookpress.com

Американские туристы не узнали Елизавету II, когда встретились с ней на прогулке в замке Балморал. Королева Великобритании была одета в самую простую одежду — кофту с юбкой, жилетку и платок. В таком виде она шла в сопровождении лишь одного охранника.

Путешественники спросили у монархини, не живет ли она по соседству с замком и не приходилось ли ей встречаться с королевой. Елизавета II отшутилась и, сохраняя невозмутимое лицо, кивнула на сопровождающего ее офицера, сказав: «Мне нет, он видел».

Виктория Боня рассказала, что вместе с дочерью переезжает из Монако

Туристы так и не признали в трогательной старушке небольшого роста, одетой в простую одежду 93-летнюю британскую королеву, и отправились своим путем. Историю опубликовал таблоид The Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы. Королева выставила герцогине Сассекской целый ряд требований по поводу одежды и рекомендовала пересмотреть свой гардероб.

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +14°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

Последние новости

15:45
«Чтобы не был голодным»: Долги довели мать до убийства годовалого сына в Башкирии — видео
15:24
Пригожин показал архивное видео с Кобзоном
15:01
Полет на самолете, рухнувшем в Подмосковье, был подарком на день рождения для девочки
14:45
«Вылитый дедушка»: Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с маленьким сыном
14:28
Елизавета II подшутила над американскими туристами, не узнавшими ее на прогулке
14:09
Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии уделить внимание сыну

Сейчас читают

Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии уделить внимание сыну
«Может я сумасшедшая?»: Ольга Орлова назвала причину своего одиночества
Задушила, закопала: Шокирующие подробности убийства годовалого мальчика родной матерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги