Елизавета II подшутила над американскими туристами, не узнавшими ее на прогулке

Американские туристы не узнали Елизавету II, когда встретились с ней на прогулке в замке Балморал. Королева Великобритании была одета в самую простую одежду — кофту с юбкой, жилетку и платок. В таком виде она шла в сопровождении лишь одного охранника.

Путешественники спросили у монархини, не живет ли она по соседству с замком и не приходилось ли ей встречаться с королевой. Елизавета II отшутилась и, сохраняя невозмутимое лицо, кивнула на сопровождающего ее офицера, сказав: «Мне нет, он видел».

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Туристы так и не признали в трогательной старушке небольшого роста, одетой в простую одежду 93-летнюю британскую королеву, и отправились своим путем. Историю опубликовал таблоид The Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы. Королева выставила герцогине Сассекской целый ряд требований по поводу одежды и рекомендовала пересмотреть свой гардероб.