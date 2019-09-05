Родители тяжелобольных детей счастливы решением правительства закупать импортные лекарства

Острая проблема с поставками обезболивающих для детей с тяжелыми заболеваниями, эта тема тоже поднималась на ВЭФ, будет решена в кратчайшие сроки. Правительство выделило деньги из резервного фонда на закупку лекарств за границей. Речь о диазепаме, фенобарбитале, мидазоламе, в формах, которые у нас не производятся.

Матерям детей, страдающих эпилепсией, больше не придется заказывать противосудорожные препараты за границей — в 10 раз дороже, да еще и рискуя оказаться под следствием за оборот сильнодействующих веществ. Теперь врачи смогут законно и легально выписать лекарство убедился Николай Иванов.

Решение о закупке спасительных обезболивающих препаратов Екатерина Коннова называет не иначе как чудом.

«Как в сказке. Мы счастливы», — говорит она.

Год назад москвичку обвинили в наркоторговле. У сына Арсения ДЦП и эпилепсия. Екатерина купила на интернет-форуме незарегистрированный в России диазепам в микроклизмах. Есть сертифицированная форма в ампулах. Но это слишком больно.

Остатки диазепама решила продать через интернет. Тут ее и задержали. Потом обвинения сняли. Но только теперь через год Екатерина может вздохнуть свободно.

«Как таковых аналогов нет. Диазепам, который нужен Арсюхе, его надо колоть. Для нас клизмы — это спасение. Я больше не буду своему ребенку приносить боль, которую я приносила ежедневно», — рассказывает Екатерина Коннова.

Похожих историй масса. Семь часов допроса пережила Елена Боголюбова. Она заказала по интернету фризиум для сына. У него неизлечимая болезнь Баттена. Типичные симптомы — судороги, боли. Те препараты, которые есть в аптеках не помогали. На почте Елену задержали — за контрабанду психотропных веществ.

Доставать лекарства тайком на черном рынке больше не нужно. Председатель правительства подписал распоряжение выделить средства из резервного фонда на закупку незарегистрированных обезболивающих.

«Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам. Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным», — говорится в сообщении.

Распоряжение председателя правительства убивает черный рынок этих лекарств. Приобретение препаратов перестанет быть головной болью родителей.

Сама процедура получения лекарств из списка теперь максимально упрощена.

«Достаточно, чтобы врачи проводили комиссии и направляли пациента для проведения консилиума. После этого ребенок будет обеспечен необходимыми препаратами. Родители ребенка не должны думать, как ввезти препарат в Россию», — считает Анастасия Жданова, юрист Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы.

Как сообщили в Минздраве, Московский Эндокринный завод закупает десять тысяч упаковок психотропных лекарств, которые у нас не производят.

Отсюда они отправятся в регионы. В каждом субъекте есть склады Центрального лекарственного обеспечения. Оттуда препараты — попадут в больницы, из больниц — пациентам.

«Сейчас формируются эти списки, далее планируется, мы надеемся, что будет организована горячая линия Минздрава, куда смогут обратиться как медицинские сотрудники, так и родители для разъяснения порядка», — говорит Татьяна Кравченко, главный специалист Москвы по паллиативной помощи взрослым.

Прямо сейчас в незарегистрированных препаратах нуждаются три тысячи детей по всей стране. Прежде всего — больные эпилепсией. Это только примерный список, но к 2023 году в России должно быть налажено собственное производство всех форм обезболивающих для детей. Это крайний срок.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать тяжелобольного ребенка сказала о закупке обезболивающих из-за рубежа.