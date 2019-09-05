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  4. «Как в сказке»: мать тяжелобольного ребенка о закупке обезболивающих из-за рубежа

«Как в сказке»: мать тяжелобольного ребенка о закупке обезболивающих из-за рубежа

, 17:06 Эксклюзивное интервью 66

Некоторое время назад правительство РФ подписало распоряжение о выделении денег на закупку десяти видов необходимых препаратов.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

Екатерина Кононова, мама тяжелобольного Арсения, с восторгом восприняла новость о закупке производимых за рубежом и не зарегистрированных в России обезболивающих препаратов. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.

«Как в сказке! Свершилось чудо. На самом деле мы очень счастливы, потому что ждать до ноября, это было бы проблематично. Тяжело физически нашим детям. Наши мольбы услышаны. Мы счастливы, что здравоохранение нас обеспечит жизненно важными лекарствами, которых нет и они не зарегистрированы в России. Наши дети не будут мучиться от боли», — заявила Екатерина.

Она выразила особую благодарность министру здравоохранения Веронике Скворцовой, что вопрос с лекарствами был решен в кратчайшие сроки.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, днем в четверг, 5 сентября, вышло распоряжение правительства РФ о выделении денег на закупку данного вида лекарств за рубежом и создании до 2023 года производства в России.

Общественный резонанс вопрос наличия и обеспечения обезболивающими препаратами для тяжелобольных детей с судорожными и болевыми симптомами встал, когда на нескольких матерей, включая Екатерину Кононову, были заведены уголовные дела в связи с покупкой через интернет из-за рубежа не зарегистрированных лекарств — в частности, диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах.

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