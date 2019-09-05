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Умер певец Юрий Петерсон

, 19:51 259

Он участвовал в таких коллективах как «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя».

Фото : upeters.ru

Скончался певец Юрий Петерсон. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на родных певца.

Петерсон родился в Риге, там окончил музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории по классу кларнета. Кроме этого молодой талант обучился игре на аккордеоне, флейте, саксофоне, фортепиано, гитаре.

Музыкант умер на 72-м году жизни.

В 1972 году покинул Петерсон покинул группу «Веселые ребята» и стал музыкантом «Самоцветов».

Вся страна пела вместе с ним такие песни как: «Оксана», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти известного фотографа Петера Линдберга, который снимал Мадонну и Водянову.

 

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