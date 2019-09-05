Умер певец Юрий Петерсон

Скончался певец Юрий Петерсон. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на родных певца.

Петерсон родился в Риге, там окончил музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории по классу кларнета. Кроме этого молодой талант обучился игре на аккордеоне, флейте, саксофоне, фортепиано, гитаре.

Музыкант умер на 72-м году жизни.

В 1972 году покинул Петерсон покинул группу «Веселые ребята» и стал музыкантом «Самоцветов».

Вся страна пела вместе с ним такие песни как: «Оксана», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда».

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