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Видео: Первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Саратовской области

, 22:59 Эксклюзивное видео 74

На видео отчетливо виден объятый пламенем вертолет.

Фото, видео : 5-tv.ru

Первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 попали в распоряжение 5-tv.ru. На кадрах отчетливо виден летательный аппарат, объятый сильным пламенем. Трагедия произошла днем 5 сентября на окраине поселка Сокол Саратовской области.

По одной из версий, жесткое приземление произошло из-за нехватки тяги, затем у вертолета подломилась одна из стоек шасси и начался пожар. Экипаж из трех человек эвакуировался, одному из мужчин понадобилась помощь медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростки разбились на угнанной у родителей «Оке» в Ставрополье.

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Подробности жесткой посадки вертолета Ми-8 в Саратовской области — видео

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Саратовской области
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Видео: Первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Саратовской области

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