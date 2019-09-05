Видео: Первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Саратовской области

Первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 попали в распоряжение 5-tv.ru. На кадрах отчетливо виден летательный аппарат, объятый сильным пламенем. Трагедия произошла днем 5 сентября на окраине поселка Сокол Саратовской области.

По одной из версий, жесткое приземление произошло из-за нехватки тяги, затем у вертолета подломилась одна из стоек шасси и начался пожар. Экипаж из трех человек эвакуировался, одному из мужчин понадобилась помощь медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростки разбились на угнанной у родителей «Оке» в Ставрополье.