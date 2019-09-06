«Какая кайфовая!»: Поклонники звезды «Дома-2» Керн в восторге от ее преображения

У поклонников звезды телепроекта «Дом-2» Риты Керн вызывает массовый восторг ее изменения во внешности. Подписчики дивы в Instagram полагают, что те хирургические вмешательства, которые она, по-видимому, сделала в недавнем прошлом, пошли ей только на пользу.
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«Какая ты кайфовая», — прокомментировал последнюю публикацию Керн один из пользователей.
«Ну прямо машина для секса!» — добавил другой.
«Я в восторге от твоего преображения!» — признался юзер.
«Интересно, какой у нее теперь размер груди», — озадачился еще один подписчик.
Предположительно, бывшая 26-летняя участница «Дома-2» перенесла не менее пяти хирургических операций. Впервые она решила увеличить грудь, чтобы порадовать своего мужчину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рита Керн взбудоражила Instagram снимком в купальнике.