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  4. «Ослепила!»: Рита Керн взбудоражила подписчиков своими аппетитными формами

«Ослепила!»: Рита Керн взбудоражила подписчиков своими аппетитными формами

, 13:16 Фото 941

Блогер поделилась горячим видео в своем Instagram.

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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Керн продолжает сводить с ума подписчиков Instagram своими аппетитными формами. 29-летняя девушка с удовольствием демонстрирует шикарную грудь поклонникам.

В 26 лет Рите Керн было сделано пять пластических операций. Впервые блогер решила увеличить грудь, чтобы порадовать своего мужчину. Сейчас Маргарита является обладательницей бюста восьмого размера.

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Instagram @mrs.ritakern

Недавно Керн опубликовала в Instagram видео, на котором она показывает аппетитные ягодицы и свою огромную грудь, едва прикрыв формы одной рукой.

Фанаты пришли в восторг от горячего ролика Маргариты, перед ее красотой не устояли даже представители женской части аудитории.

«Ослепила своими формами!»

«Огонь!»

«Вы даже девушек волнуете своими формами 😍 Не представляю, что чувствуют мужчины», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пышногрудая «русская Кардашьян» в крошечном боди восхитила подписчиков.

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